Работа для девушек в Москве | Высокооплачиваемые вакансии





Требуются девушки без опыта работы





Наше агентство существует с 1999 года, мы прямой работодатель без посредников. За это время мы заработали отличную репутацию среди моделей. А так же, нам доверяют лучшие клиенты. По этому, у нас предлагается самая высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга.





Условия работы с нами:





Удобный график работы с 9:00 до 21:00.

Выплаты каждый день (вечером в 22:30).

100% безопасность и конфиденциальность.

Заработок от 284 тысяч рублей в месяц. Требования к кандидаткам:





Возраст 18-35 лет.

Молодые модели приятной внешности.

Славянский тип лица. Умение общения в компании мужчин и женщин.





Работа в Москве для девушек с проживанием





Наши вакансии актуальны для всех желающих со всех уголков России. Для иногородних у нас специальное предложение:





Встречаем на вокзале или аэропорту.

Предоставляем личного водителя и охрану.

Бесплатное проживание в уютных апартаментах. Почасовой заработок:

60 мин: 7000 руб.

2 часа: 12 000 руб.

3 часа: 16 000 руб. Таким образом минимальная зарплата от 284 000 тысяч в месяц!

Всё что необходимо от тебя: желание стать богатой и счастливой и работа в сфере досуга Москвы в команде профессионалов.





Контакты:





Телефон: +7 (495) 453-54-12





Богатство и финансовая стабильность это залог счастливой жизни. В 21 веке второго тысячелетия от Рождества Христова данное правило известно всей прекрасной половине человечества. Для реализации этой мечты необходимо трудоустроится в проверенное место. Но многие молодые женщины не могут найти подходящие вакансии в столице России с достойной зарплатой. Наша миссия — помочь каждой соискательнице. По этому, здесь предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Москве с проживанием!