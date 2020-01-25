Работа для девушек в Москве | Высокооплачиваемые вакансии

Богатство и финансовая стабильность это залог счастливой жизни. В 21 веке второго тысячелетия от Рождества Христова данное правило известно всей прекрасной половине человечества. Для реализации этой мечты необходимо трудоустроится в проверенное место. Но многие молодые женщины не могут найти подходящие вакансии в столице России с достойной зарплатой. Наша миссия — помочь каждой соискательнице. По этому, здесь предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Москве с проживанием!
Требуются девушки без опыта работы
Наше агентство существует с 1999 года, мы прямой работодатель без посредников. За это время мы заработали отличную репутацию среди моделей. А так же, нам доверяют лучшие клиенты. По этому, у нас предлагается самая высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга.
Условия работы с нами:
- Удобный график работы с 9:00 до 21:00.
- Выплаты каждый день (вечером в 22:30).
- 100% безопасность и конфиденциальность.
- Заработок от 284 тысяч рублей в месяц.
Требования к кандидаткам:
- Возраст 18-35 лет.
- Молодые модели приятной внешности.
- Славянский тип лица.
Умение общения в компании мужчин и женщин.
Работа в Москве для девушек с проживанием
Наши вакансии актуальны для всех желающих со всех уголков России. Для иногородних у нас специальное предложение:
- Встречаем на вокзале или аэропорту.
- Предоставляем личного водителя и охрану.
- Бесплатное проживание в уютных апартаментах.
Почасовой заработок:
- 60 мин: 7000 руб.
- 2 часа: 12 000 руб.
- 3 часа: 16 000 руб.
Таким образом минимальная зарплата от 284 000 тысяч в месяц!
Всё что необходимо от тебя: желание стать богатой и счастливой и работа в сфере досуга Москвы в команде профессионалов.
Контакты:
Телефон: +7 (495) 453-54-12