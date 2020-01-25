Работа для девушек в Москве | Высокооплачиваемые вакансии

Бизнес - Работа

https://www.rabotaescort.site

Бизнес - Работа

Богатство и финансовая стабильность это залог счастливой жизни. В 21 веке второго тысячелетия от Рождества Христова данное правило известно всей прекрасной половине человечества. Для реализации этой мечты необходимо трудоустроится в проверенное место. Но многие молодые женщины не могут найти подходящие вакансии в столице России с достойной зарплатой. Наша миссия — помочь каждой соискательнице. По этому, здесь предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Москве с проживанием!

Требуются девушки без опыта работы


Наше агентство существует с 1999 года, мы прямой работодатель без посредников. За это время мы заработали отличную репутацию среди моделей. А так же, нам доверяют лучшие клиенты. По этому, у нас предлагается самая высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга.

Условия работы с нами:

  • Удобный график работы с 9:00 до 21:00.
  • Выплаты каждый день (вечером в 22:30).
  • 100% безопасность и конфиденциальность.
  • Заработок от 284 тысяч рублей в месяц.
Требования к кандидаткам:

  • Возраст 18-35 лет.
  • Молодые модели приятной внешности.
  • Славянский тип лица.
Умение общения в компании мужчин и женщин.

Работа в Москве для девушек с проживанием


Наши вакансии актуальны для всех желающих со всех уголков России. Для иногородних у нас специальное предложение:

  • Встречаем на вокзале или аэропорту.
  • Предоставляем личного водителя и охрану.
  • Бесплатное проживание в уютных апартаментах.
Почасовой заработок:

  • 60 мин: 7000 руб.
  • 2 часа: 12 000 руб.
  • 3 часа: 16 000 руб.
Таким образом минимальная зарплата от 284 000 тысяч в месяц!

Всё что необходимо от тебя: желание стать богатой и счастливой и работа в сфере досуга Москвы в команде профессионалов.

Контакты:

Телефон: +7 (495) 453-54-12

Работа для девушек в Москве | Высокооплачиваемые вакансии

Как найти работу в Москве

Лайфак из личного опыта как трудоустроится в столице

Свежие вакансии и бесплатные объявления

Отзывы на форуме

Отличное предложение сотрудничества в Москве.

Регион: Россия - Москва

Дата регистрации: 25.01.2020 г.

ID сайта: 103026

Рейтинг в каталоге: 117

Перейти на сайт - Работа для девушек в Москве | Высокооплачиваемые вакансии

Навигация

Информация

Войти
admin@addssites.com
Пн - Вс 8:00 - 23:00

Случайные сайты

Partner Bosch Siemens Шкафы-купе Джонни Стор Металлические бытовки в Клину изготовление Сервис по созданию туров Glanzu Спецтехника и запчасти Сервисная книжка авто онлайн

Copyright (c) 2012-2020 «AddsSites»